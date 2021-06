Goiás recebe mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer

Goiás recebe, na madrugada desta terça-feira (8/6), mais 79,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19 fabricadas pela Pfizer/BioNTech. Assim, este será o sexto lote de imunizantes da empresa no Estado. O quinto, inclusive, chegou no último sábado (5/6), com pouco mais de 21 mil doses. Todas as vacinas, segundo informação divulgada pelo governador do Estado, Ronaldo Caiado, em seu Twitter, serão utilizadas como primeira dose.

Como na última remessa que chegou a Goiás, estas vacinas da Pfizer serão enviadas para quatro cidades. Dessa forma, apenas Goiânia, Anápolis, Trindade e Aparecida de Goiânia recebem os imunizantes, devido à questão do armazenamento das doses em baixas temperaturas.

Segundo o titular da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino, a preocupação é avançar o máximo possível na vacinação no Estado. Além disso, ele reforça para que a população mantenha os cuidados sanitários e o permanente estado de alerta. “A pandemia está aí e não temos, no curto prazo, perspectiva para nos comportamos como se estivesse tudo normal”, diz.

Com esse novo carregamento da Pfizer, Goiás atingiu o número de 3.156.540 vacinas contra a Covid-19 recebidas. Dessas, 1,6 milhão da AstraZeneca, produzida pela FioCruz, seguida da CoronaVac, do Instituto Butantan, com 1,3 milhão de doses. Ademais, com este carregamento, são 196,5 mil da Pfizer.

Do total de vacinas contra a Covid-19 recebidas até o momento em Goiás, conforme levantamento da SES-GO até às 15h desta sexta-feira (4/6), foram aplicadas aproximadamente 1,5 milhão de doses de imunizantes referentes à primeira dose em todo o Estado, bem como 655 mil da segunda dose.

*Com informações da Secom Goiás