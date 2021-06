Homem é preso suspeito de estuprar irmão de 7 anos, em Goiânia

Um homem de 33 anos foi preso no último domingo (6/6) suspeito de estuprar o próprio irmão de 7 anos, em Goiânia. Ele é investigado por armazenar vídeos de pornografia infantil.

O homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) por estupro de vulnerável e por compartilhar e armazenar imagens pornográficas infantis.

Segundo a Polícia Civil, no mês de abril deste ano, o suspeito já havia sido preso em flagrante delito pela equipe da DERCC por armazenar mais de 5 mil vídeos pornográficos infantis no aparelho celular.

De acordo com a PCGO, poucos dias após a prisão o homem recebeu o direito de responder em liberdade. Porém as investigações continuaram e a equipe verificou que entre as imagens contidas no aparelho celular do suspeito estava algumas de um menino que parecia fisicamente com ele.

Homem preso suspeito de estuprar o próprio irmão de 7 anos aparece em vídeos de pornografia infantil

Depois disso, a Polícia Civil comprovou que a criança era irmão do suspeito e que o homem que aparecia nas imagens violentando o garoto era o próprio preso.

Segundo a PCGO, as imagens do abuso sexual teriam sido produzidas pelo próprio investigado, na época em que o irmão dele tinha apenas 7 anos de idade. “Desta forma, a autoridade policial representou judicialmente pela prisão preventiva do indiciado e, após parecer favorável do Ministério Público, a prisão foi judicialmente deferida”, afirma a Polícia Civil.

De acordo com a delegada titular da Dercc, Sabrina Leles, a investigação chamou atenção de toda a equipe. Ela deixa o alerta de que a prática de compartilhar e armazenar imagens pornográficas infantis deve ser encarada como algo inaceitável. “Muitas vezes aquela pessoa pode ser um estuprador e não somente um adorador criminoso de tais imagens”, afirma.