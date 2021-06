Plano Diretor de Goiânia deve ir ainda essa semana para Casa Civil

O Plano Diretor de Goiânia está na secretaria de Planejamento e Habitação (Seplanh) e segundo o titular da pasta chegará na Casa Civil ainda essa semana.

De acordo com o secretário da Seplanh, Valfran de Sousa, na última semana, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) pediu algumas modificações em relação aos setores Jaó e Sul.

O texto que segue para a Casa Civil prevê o adensamento básico de 7,5 metros nos dois setores, o que é menor que o restante da cidade: 12 metros. Segundo Valfran de Sousa a proposta prevê uma faixa menor de adensamento em volta do corredor da Rua 90/Avenida 84, no setor Sul.

De acordo com Valfran, a expectativa é de que o Plano Diretor seja aprovado na Câmara Municipal antes do recesso legislativo, que começa no dia 15 de julho. Segundo o secretário, o prefeito Rogério Cruz é quem decide se o texto passará pelo Conselho Municipal de Política Urbana (Compur).

Plano Diretor de Goiânia teve início em 2017 e teve tramitação prolongada

O último Plano Diretor de Goiânia é de 2007, o atual teve início em 2017, mas não foi aprovado no ano passado e acabou tendo a tramitação prolongada.

No dia 23 de julho de 2020, a Câmara Municipal de Goiânia acatou a recomendação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) quanto à suspensão das audiências públicas virtuais para a discussão do novo Plano Diretor de Goiânia, devido a pandemia da Covid-19.

Ao chegar à Câmara Municipal, o texto volta na Comissão Mista. A Casa irá realizar, pelo menos, duas audiências públicas já na primeira semana de julho e na segunda semana já deve ser votado o relatório e o texto ir a plenário.

Além dos técnicos e membros da prefeitura, fazem parte da comissão que analisa o Plano os vereadores: Sabrina Garcez (PSD), Santana Gomes (PRTB), Cabo Senna (Patriota) e Bruno Diniz (PRTB).