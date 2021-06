Prefeito de Cocalzinho de Goiás morre após complicações da Covid-19

O prefeito de Cocalzinho de Goiás, Alair Rabelo Neto, conhecido como Nenzão (DEM), morreu nesta segunda-feira (7/6) após complicações da Covid-19. Ele estava internado em São Paulo.

Nenzão testou positivo para Covid-19 no último dia 26 de março, ocasião que também foram positivados a primeira-dama, Sônia Azevedo; o vice-prefeito, Alessandro Barcelos e o assessor executivo, Eduardo Marques. Na época, o procurador do município, Dr. Átila Regulo Costa também foi contaminado com a doença, chegou a ser internado no hospital de Anápolis, mas não resistiu e morreu no dia 1º de abril.

Após o diagnóstico positivo, o prefeito ficou em isolamento social por 8 dias e, em seguida, foi internado no Hospital Evangélico de Anápolis, onde passou pelo processo de intubação para melhora do nível de oxigênio no sangue. No dia 13 de abril ele foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para dar continuidade ao tratamento contra a doença.

No dia 22 de abril a Prefeitura de Cocalzinho comunicou que o quadro clínico do prefeito era grave, mas havia apresentado melhoras, de acordo com os exames realizados. No dia 5 de maio, quando foi divulgado o último boletim pela prefeitura, a equipe médica do hospital informou que estava animada em relação ao quadro clínico do prefeito, pois ele estava respondendo bem ao tratamento.

Entretanto, Nenzão não resistiu e morreu nesta madrugada. A previsão é que o corpo do prefeito chegue na cidade durante a madrugada desta terça-feira (8/6). O sepultamento deve acontecer em Abadiânia, cidade natal do político.

Nenzão deixa esposa Sônia Rabelo, quatro filhos e três netos. Ele foi eleito como prefeito de Cocalzinho de Goiás com 41,60% dos votos.

Carreira de Nenzão, prefeito de Cocalzinho de Goiás que morreu após complicações da Covid-19

Natural de Abadiânia, Nenzão tinha 55 anos e era comerciante. Em Cocalzinho, antes de se tornar prefeito, ocupou os cargos de vice-prefeito e secretário municipal de saúde. Em 2020, concorreu pela primeira vez à prefeitura do município, pelo partido Democratas, e foi eleito.

Em nota, o governador Ronaldo Caiado (DEM), lamentou a morte do prefeito. “Neste momento de grande consternação, manifestamos nossos profundos sentimentos e solidariedade à população de Cocalzinho, amigos, familiares, esposa e filhos de Nenzão. Que Deus em sua infinita bondade possa confortar o coração de todos.”.