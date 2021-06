Quatro auxiliares do prefeito de Goiânia testam positivo para Covid-19

Nesta segunda-feira (7/6), quatro auxiliares do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), testaram positivo para Covid-19. O prefeito também fez o exame, mas o resultado deu negativo, segundo a assessoria de imprensa.

Os testes positivos foram dos secretários de governo, Arthur Bernardes, de Finanças, Geraldo Lourenço, de Inovação, Ciência e Tecnologia, André Martins, além do chefe de gabinete do prefeito, José Firmino Alves.

A Prefeitura de Goiânia informou que os servidores infectados estão assintomáticos e já estão em regime de teletrabalho, observando as recomendações das autoridades sanitárias.

Rogério Cruz tem feito visitas frequentes em bairros da capital, acompanhado de auxiliares. Apesar do uso de máscaras, as visitas geram aglomeração.

Contrariando decreto, prefeito de Goiânia divide mesa com mais de 10 pessoas

Na semana passada, Rogério Cruz postou uma foto em suas redes sociais onde aparece em um almoço com mais de 10 pessoas na mesa, descumprindo as normas estabelecidas no último decreto municipal do dia 27 de maio assinado por ele. De acordo com o documento, bares e restaurantes podem funcionar com lotação máxima de 30% da capacidade de pessoas sentadas, sendo permitido no máximo 5 pessoas por mesa.

A confraternização foi feita em um restaurante na capital, na tarde do último dia 1º, e somente uma pessoa aparece na foto usando máscara. A publicação foi feita em seu perfil oficial, mas excluída em seguida, após repercussão negativa.

Em nota, a prefeitura afirmou que houve uma “confraternização privada, organizada pelo secretário Paulo Henrique, em um restaurante”. Além disso, informou que o espaço foi fechado para uma comemoração especial e, por isso, obedece o “decreto em vigor que estabelece o limite de 75 pessoas para eventos sociais”.

Covid-19 em Goiânia

Dados do boletim epidemiológico deste domingo (6/6) apontam que Goiânia tem 163.224 casos confirmados de Covid-19, 156.431 recuperações e 4.995óbitos.

Em relação à vacinação, Goiânia já aplicou 625.467 doses, sendo 424.548 da primeira dose e 212.638 da segunda. Nesta terça-feira (8/6), pessoas de 56 anos começam a ser imunizadas, independente da condição, pois a vacinação agora obedece a faixa etária.