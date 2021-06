3 restaurantes de comida mexicana para você conhecer em Goiânia

Gosta de comida mexicana? Nós separamos três restaurantes para você comer iguarias típicas do país em Goiânia. O melhor é que todos eles trabalham com delivery. Assim, enquanto durar a pandemia do coronavírus, pedir em casa fica sendo uma ótima forma de conhecer estes locais.

Nestes restaurantes mexicanos em Goiânia, claro, se destacam receitas tradicionais como o guacamole, tacos, nachos e quesadillas. Além disso, burritos, tortillas e o chilli mexicano, que vem com carne moída, feijões e molho de tomate.

Ademais, a capital tem restaurante especializado na comida Tex-Mex, que mistura as gastronomias mexicana e estadunidense, e é muito forte no estado do Texas, nos Estados Unidos.

Conheça três restaurantes para comer comida mexicana em Goiânia

Cabañero Tex-Mex Food

O Cabañero Tex-Mex Food se localica no Setor Marista, e é especializado em comida Tex-Mex. Assim, tem em seu cardápio as receitas populares no México, como tacos, burritos e nachos. Além disso, vende hambúrgueres e aperitivos como frango frito e porções de guacamole e de pimenta jalapeño.

Também oferece algumas opções de drinks com tequila e tem mojito, além de sobremesas como churros e quesadilha de goiaba.

Onde: Rua 9, nº 2470 – Setor Marista

Funcionamento: Terça a domingo, das 18h às 23h

Mais informações: @cabanerotexmex

La Eskina Gyn – Restaurantes mexicanos em Goiânia

O La Eskina é um dos mais conhecidos e antigos restaurantes para comer comida mexicana em Goiânia. O local é muito lembrado pelas comemorações de aniversário, sempre com muita descontração, tendo música e trajes típicos do país.

No cardápio tem tacos, guacamole, ceviche, alambre (carne com queijo fundido, cebola, pimentão e bacon na chapa), chilli e tapas. Ademais, oferece um rodízio de comida brasileira e mexicana, chamada de “Bras-Mex”. Também tem diversos drinks, como margarita, mojito e cozumel.

Onde: Avenida T-4, nº 385 – Setor Bueno

Funcionamento: Segunda a sábado, das 18h às 23h

Mais informações: @laeskinagyn

Fast Mex

O Fast Mex é um restaurante de comida mexicana em Goiânia com um conceito fast-food. Assim, tem cardápio enxuto e receitas mais simples, mesmo sendo tradicionais. Ademais, é possível montar pratos, além de ter combos e promoções.

Tem burritos, tacos, wraps, nachos e saladas. Além disso, entre as sobremesas, há tortilhas doces, de doce de leite com banana e Nutella.

Onde: Rua João Abreu, nº 193 – Setor Oeste

Funcionamento: Segunda a sábado, das 18h às 23h

Mais informações: @fastmex