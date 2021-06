Aparecida de Goiânia inicia vacinação de pessoas a partir de 53 anos

Aparecida de Goiânia iniciou, nesta terça-feira (8/6), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 53 anos de idade. Assim, qualquer morador do município nesta faixa etária poderá ser imunizado. Para ser vacinado é preciso apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia acontece nos postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem a necessidade de agendar.

Além disso, haverá imunização nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Assim, nestes locais é preciso agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura.

Segundo a coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), Renata Cordeiro, a cidade ainda possui 14 mil vacinas no estoque destinadas à 1ª dose da vacinação. Nesta terça, o município recebeu uma nova remessa de vacinas, com 9,3 mil doses da Pfizer.

Confira AQUI as regras de vacinação contra a Covid-19 de todos os grupos prioritários atendidos em Aparecida de Goiânia.

Dados da Covid-19 em Aparecida de Goiânia

De acordo com a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), até as 17h de segunda-feira (7/6), o município realizou 290,7 mil testes de diagnóstico de Covid-19. Os exames são do tipo RT-PCR, que é considerado o padrão ouro para esse diagnóstico. No total, a cidade já aplicou 148 mil vacinas, sendo 106,1 mil da primeira dose e 41,8 mil da segunda.

Nas últimas 24h, foram confirmados 116 novos casos em Aparecida de Goiânia. Assim, após o resultado positivo, os pacientes passam a ser monitorados pela equipe da Central de Telemedicina. Dessa forma, os mais vulneráveis ao vírus realizam, a cada 48h, uma bateria de exames laboratoriais para análise da evolução da doença, evitando assim o risco de agravamento rápido e óbito.

Aparecida possui 875 casos ativos, que estão hospitalizados ou monitorados pela Telemedicina, oxímetros e exames. De 67,5 mil casos confirmados, 65,3 mil estão recuperados. Além disso, 1,2 mil vieram a óbito por Covid-19, com três confirmados nas últimas 24h.

Até o domingo, a taxa ocupação de leitos de UTI em Aparecida de Goiânia para tratamento da Covid-19 na rede pública de saúde era de 54%, e as enfermarias têm ocupação de 63%.