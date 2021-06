Covid-19: requerimento pede vacinação de profissionais da comunicação

Um requerimento apresentado ao plenário do Legislativo durante a sessão ordinária desta terça-feira (8/6), na Câmara Municipal, solicitou à Prefeitura de Goiânia a inclusão dos profissionais da comunicação no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19.

A solicitação foi feita pelo presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo (Patriota), a partir de um pedido feito pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Goiás (SindJor Goiás), apresentada pelo presidente da entidade, Cláudio Curado.

O documento afirma que em outras cidades e algumas capitais, os jornalistas estão sendo vistos como prioridade para a vacinação. De acordo com o requerimento apresentado nesta terça-feira (8/6), “o pleito se justifica devido aos profissionais de comunicação sofrerem grande exposição à transmissibilidade do coronavírus”.

FENAJ e Sindicatos promovem Dia Nacional de Luta pela vacinação dos profissionais da comunicação contra a Covid-19

A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e os Sindicatos da categoria em todo o Brasil promovem, na próxima quarta-feira (9/6), o Dia Nacional de Luta pela Vacinação dos Jornalistas.

Segundo a Fenaj, o objetivo é reforçar as ações pela inclusão dos profissionais da comunicação entre os grupos prioritários de imunização contra a Covid-19, uma vez que eles estão na linha de frente, cobrindo a pandemia da Covid-19.

Várias ações estão sendo realizadas pela Fenaj e os Sindicatos filiados para vacinar os jornalistas, que tiveram os serviços considerados essenciais desde o primeiro decreto federal sobre a pandemia.

De acordo com a Fenaj, entre as iniciativas em curso, está a coleta de assinaturas em um manifesto nacional pela imunização. As entidades sindicais também vêm realizando diálogos com os governos estaduais, prefeituras municipais, deputados estaduais e federais para tentar a inclusão dos jornalistas no Plano Nacional de Imunização (PNI).

A Federação Nacional dos Jornalistas afirma que, “a FENAJ e os Sindicatos estão mobilizando os senadores para quando o PL que estabelece a inclusão de categorias no PNI, aprovado na Câmara dos Deputados, seja emendado quando chegar ao Senado”.