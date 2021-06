Goiás recebe 79.560 vacinas da Pfizer e espera 199.750 doses da AstraZeneca

Goiás recebeu, na madrugada desta terça-feira (8/6), mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. São 79.560 imunizantes da Pfizer/BioNTech, o maior lote dessa fabricante já recebido pelo Governo de Goiás. Além disso, há a previsão de chegada de outras 199.750 doses da AstraZeneca na quinta-feira (10/6).

Deste novo lote da Pfizer, todas as unidades serão utilizadas para primeira aplicação. A distribuição das doses da Pfizer foi ampliada para mais 16 municípios, totalizando 22 contemplados, neste momento, com as vacinas da fabricante.

As vacinas da Pfizer geralmente são destinadas a capitais ou municípios próximos por possuírem especificidades em seu armazenamento. As baixas temperaturas exigidas para garantir a eficácia das doses exigem atenção especial na distribuição. Por isso, o Estado montou uma nova logística de entrega e ampliou os municípios contemplados junto ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems-GO).

Os imunizantes seguem por via terrestre para Goiânia, Inhumas, Goianira, Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, Ceres, Catalão, Cidade de Goiás, Itaberaí, Luziânia, Formosa, Iporá, São Luís de Montes Belos, Uruaçu, Rio Verde, Jataí e Itumbiara.

Para Campos Belos e Posse, no Nordeste goiano, e para Porangatu, no Norte de Goiás, a remessa seguirá por via aérea devido à distância dos locais da Central Estadual de Rede de Frio, que fica na capital.

Conforme definido pelo Ministério da Saúde e pactuado em Goiás pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 30% das doses serão destinadas para a vacinação dos grupos prioritários e os outros 70% para a vacinação da população em geral, em ordem decrescente de idade.

Pelo Twitter, Caiado ainda anunciou a chegada de novas doses para a próxima quinta-feira (10/6). “Notícia boa! Mais vacinas chegando na próxima quinta-feira: 199.750 imunizantes da AstraZeneca. Todas 1ª dose. Vamos avançar ainda mais na faixa etária da população. Já temos cidades na casa dos 40 anos. Vá preparando o braço!”, escreveu.

Balanço da vacinação em Goiás

Com a chegada da sexta remessa da Pfizer, Goiás atinge a marca de 196.500 doses recebidas deste fabricante. São, ao todo, 3.156.540 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 1.608.450 produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 1.351.530 doses fabricadas pelo Instituto Butantan.

Dados preliminares levantados pela SES-GO, até a tarde de segunda-feira (07/06), indicam que foram aplicadas 2.173.967 vacinas contra a Covid-19 em Goiás, sendo 1.522.813 para primeira dose e 658.090 para reforço.