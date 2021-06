Covid-19: Trindade inicia vacinação de pessoas com mais de 50 anos

A Prefeitura de Trindade ampliou, nesta quarta-feira (9/6), a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com mais de 50 anos. Além disso, o município também segue com a vacinação dos grupos definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). O horário de atendimento é das 8h às 16h.

Para se vacinar é necessário agendar o atendimento por meio do aplicativo Trindade com Você ou pelo site da Prefeitura de Trindade, neste link. Há horários disponíveis para agendamento até a próxima sexta-feira (11/6).

De acordo com o presidente do Gabinete de Operações de Emergência e Saúde (GOE-Covid-19), Cristiano Galindo, a ampliação para esta faixa etária foi possível devido a quantidade de doses em estoque e também por causa da estimativa de habitantes a serem imunizados.

Trindade inicia vacinação de pessoas com mais de 50 anos e continua imunização de grupos prioritários

O município também segue com a imunização de pessoas pertencentes aos grupos prioritários elencados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). Sendo: pessoas com comorbidades, acometidos com deficiência permanente, profissionais da educação, e motoristas com CNH categorias D e E.

A segunda dose para idosos também está sendo administrada, basta comparecer aos postos de vacinação dispostos no Parque Lara Guimarães (pedestres e drive-thru) e UBS Maria Abadia de Jesus Silva, no Jardim das Oliveiras, Região Leste.

Documentação necessária para imunização

Para se vacinar é preciso apresentação de documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço, originais e cópias. Pessoas com comorbidades precisam ainda apresentar atestado ou laudo médico que comprove a condição. Já os profissionais da educação devem levar documento que comprove o exercício da função, como contracheque ou contrato de trabalho. Os caminhoneiros também precisam apresentar a CNH com as categorias D ou E, além de documento que indique a profissão remunerada.

Casos de coronavírus

Dados do último boletim epidemiológico, divulgado no domingo (6/6), apontam que Trindade já registra 9.370 casos confirmados, sendo que 423 encontram-se ativos e e 8. 601 recuperados.