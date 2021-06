Homem é preso suspeito de sequestrar e estuprar jovem, em Anápolis

Nesta quarta-feira (9/6), um homem de 52 anos foi preso em flagrante suspeito de sequestrar e estuprar uma jovem de 18 anos, em Anápolis, a cerca de 55 quilômetros da capital. A vítima foi resgatada do cativeiro pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Segundo a Polícia Civil, os familiares da vítima compareceram na Central de Flagrantes de Anápolis na madrugada desta quarta-feira (9/6) para comunicar o suposto desaparecimento da jovem.

Além disso, os familiares relataram que a jovem havia saído de casa com um senhor, às 18h da última segunda-feira (7/6) e que, depois disso, não respondeu mais as mensagens.

De acordo com a PCGO, o homem teria feito uma proposta de emprego para a jovem e ela saiu para verificar. Segundo os familiares, uma pessoa teria entrado em contanto com eles afirmando que a jovem possivelmente havia sido sequestrada pelo senhor do carro GM/Celta vermelho, pois supostamente também teria sido uma vítima dele.

Suspeito de sequestrar e estuprar jovem em Anápolis, fugiu e tentou se esconder no armário da vizinha

Segundo a Polícia Civil, quando o suspeito viu os policias chegando na casa dele, fugiu para os fundos da residência. A vítima foi encontrada dopada no primeiro cômodo da casa e não conseguia se expressar normalmente. Após fazer buscas no local, o suspeito foi encontrado tentando se esconder no armário de uma vizinha.

A Polícia Civil afirma que depois de um tempo, a vítima revelou que foi ao local sob uma suposta proposta de emprego e que tomou um refrigerante e logo após ficou dopada. Segundo a jovem, o homem se aproveitou da condição e praticou atos libidinosos contra ela.

Diante dos fatos, a vítima foi encaminhada ao hospital e o homem foi autuado em flagrante por sequestro qualificado e estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado à Cadeia Pública de Anápolis, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.