PRF prepara esquema de escolta para Copa América em Goiânia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quarta-feira (9/6) a Operação Copa América em Goiânia. Mais de uma centena de policiais rodoviários federais estão envolvidos na mobilização e cerca de 50 motociclistas realizarão os serviços de escolta com batedor das seleções de futebol, dos árbitros e das autoridades que, porventura, venham a Goiânia em virtude dos jogos.

As forças de segurança federais, estaduais e municipais, juntamente com os órgãos de trânsito, atuarão em conjunto para garantir a segurança e mobilidade da população e dos participantes do evento, por meio da Central de Escoltas Integradas.

De acordo com a PRF, os serviços de escolta interferem diretamente na mobilidade do trânsito, o que requer a compreensão da população em atender às orientações emanadas pelos agentes envolvidos. A corporação faz alguns alertas:

Motoristas devem sempre seguir em frente quando indicado pelo policial, mesmo quando a ordem for para avançar o sinal vermelho.

Nenhum veículo externo pode entrar no comboio escoltado pelos batedores.

Pedestres também devem redobrar a atenção e ficarem atentos às orientações dos policiais que estiverem nos locais.

Os agentes envolvidos atuam em todos cruzamentos de forma a deixar as passagens livre para os comboios.

“Reforçamos aos usuários da via que, ao se depararem com uma escolta de batedores, o cidadão deverá aguardar a passagem da comitiva, sendo o fluxo liberado tão logo o último veículo do comboio passe pelo local.”, informou.

Jogos da Copa América 2021

De acordo com a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) Goiânia receberá 7 jogos da Copa América 2021. A estreia da seleção comandada pelo técnico Tite será no próximo dia 13 de junho, um domingo, às 18h (horário de Brasília), contra a Venezuela, no Mané Garrincha, em Brasília.

As dez seleções do continente estão divididas em dois grupos com cinco times em cada. Os quatro primeiros se classificam às quartas de final. O Brasil está no Grupo B. Além da Venezuela, a equipe canarinho terá pela frente Peru (dia 17, às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro), Colômbia (dia 23, também às 21h e no Nilton Santos) e Equador (dia 27, às 18h, no estádio Olímpico de Goiânia). Os brasileiros só não atuarão na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Nas quartas de final, caso avance em primeiro lugar, o Brasil encara o quarto colocado do Grupo B (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai) às 22h do dia 3 de julho, em Goiânia. Se passar em segundo, atua no mesmo dia, no Mané Garrincha, mas às 19h, contra o terceiro da outra chave.

Classificando-se em terceiro no Grupo A, os brasileiros terão pela frente o segundo melhor time do Grupo B no dia 2 de julho, às 18h, no Olímpico de Goiânia. Caso só consiga a quarta vaga da chave, a seleção de Tite joga no Nilton Santos, às 21h, contra o líder do outro grupo, também no dia 2.

As semifinais estão previstas para os dias 5 (20h, no Nilton Santos) e 6 (22h, no Mané Garrincha) de julho. A disputa do terceiro lugar está marcada para 9 de julho, às 21h, em Brasília. A final da Copa América será em 10 de julho, às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.