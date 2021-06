Vacinação em Aparecida é ampliada para pessoas a partir de 50 anos

Aparecida de Goiânia amplia, a partir desta quinta-feira (10/6), a vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 50 anos de idade. Dessa forma, qualquer morador da cidade nesta faixa etária poderá ser imunizado. Para ser vacinado é preciso apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia acontece nos postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem a necessidade de agendar. Além disso, a imunização acontece nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Assim, nestes locais é preciso agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura.

De acordo com Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), a cidade aplicou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 110,6 mil moradores. Desses, aproximadamente 42,1 mil já receberam a segunda aplicação, em um total de 152,7 mil doses na cidade. Ademais, até terça-feira (8/6), o estoque disponível no município era de 28,2 mil doses para a primeira aplicação e 5,6 mil para a segunda.

Confira AQUI as regras de vacinação contra a Covid-19 de todos os grupos prioritários atendidos em Aparecida de Goiânia.

Vacinação da segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia

A vacinaçã da segunda dose contra a Covid-19 segue normalmente em Aparecida de Goiânia. Assim, quem já estiver com o prazo adequado para receber o imunizante, na data prevista no cartão, deverá procurar o drive-thru do Aparecida Shopping. O funcionamento será de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 17h. Além disso, o serviço está disponível nas UBS´s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Nos dois casos não é necessários fazer agendamento.

Para receber a vacinaçã da segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Se a Dose 2 for do imunizante Coronavac, a aplicação ocorre exclusivamente no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.