Carreta carregada com 25 toneladas de adubo é atingida por trem, em Catalão

No início da tarde desta quinta-feira (10/6), uma carreta carregada com 25 toneladas de adubo foi atingida por um trem em uma linha férrea, em Catalão, na região sudeste de Goiás. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido.

O motorista do caminhão teria tentado atravessar a linha férrea quando acabou sendo atingido pelo trem. A Secretaria Municipal de Trânsito de Catalão (SMTC) e a Polícia Militar de Goiás (PCGO) também estiveram no local para controlar o trânsito e até às 16h50 desta quinta-feira (10/6), o tráfego estava comprometido, pois a carreta permanecia no local.

De acordo com o motorista da carreta, ele realizava a travessia da linha e não avistou que o trem se aproximava e nem ouviu o aviso sonoro. Ele afirma que acelerou o veículo e mesmo assim não foi possível evitar a batida.

Já o maquinista afirma ter emitido o sinal sonoro e que também tentou frear a locomotiva. Com a força do impacto, a carga de adubo ficou espalhada pela pista.

Por meio de nota, a VLI, controladora da linha férrea, informou que todos os procedimentos de segurança foram adotados, como o acionamento do sinal sonoro e que o local é sinalizado de acordo com a legislação.

“A VLI orienta motoristas e pedestres a sempre respeitar a sinalização e o aviso de pare, olhe e escute antes de atravessar uma linha férrea. Devido ao peso da composição férrea, após acionamento dos freios, um trem pode percorrer até um quilômetro antes de parar completamente”, afirma.

Além de acidente que a carreta foi atingida por trem, em outro caso, dois ficam feridos e um morto na BR-050, em Catalão

No último dia 4 de junho, o Corpo de Bombeiro Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender um acidente entre dois caminhões que deixou dois feridos e um morto na BR-050, em Catalão.

De acordo com a corporação, as vítimas estava presas às ferragens e uma não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após receber os primeiros socorros, as outras duas pessoas foram levadas para Santa Casa de Catalão.

Um cachorro também foi resgatado pelos bombeiros no acidente. Ele apresentava apenas um pequeno ferimento próximo da boca e posteriormente foi entregue a sua dona.

A ação contou com o apoio da concessionária da via que solicitou ajuda após perceber que todos os envolvidos estavam presos as ferragens.