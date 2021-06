Detran-GO promove leilão com mais de 9 mil veículos, em Goiânia

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) realizará dois leilões com mais de 9 mil veículos, em Goiânia. Serão vendidos automóveis, recuperáveis e sucatas, recolhidos no pátio há mais de 60 dias.

Segundo o Detran-GO, a medida tem o objetivo de reduzir o acúmulo nos pátios da autarquia e recuperar receita. O primeiro leilão, com 3,5 mil veículos, será realizado pela MC Leilão nos dias 29 e 30 de junho.

Os lotes com os veículos a serem vendidos estarão disponíveis para visitação entre os dias 14 a 18, e 21 a 25 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da leiloeira, na Avenida Perimetral Norte, esquina com a GO-080, Setor Goiânia 2.

O Detran-GO afirma que as imagens ilustrativas serão disponibilizadas pelos sites www.mcleilao.com.br e www.detran.go.gov.br.

Já o segundo leilão, com aproximadamente 6 mil veículos, está sendo organizado pela LeiloMaster e acontecerá do dia 1º a 3 de julho. Os lotes ficarão disponíveis para visitação do dia 21 a 25 de junho e de 28 a 30 de junho, também das 8h às 12h e das 14h às 17h, no pátio da empresa, na Avenida Militar Q, Área L, Lote A, Jardim Guanabara, em Goiânia.

As imagens ilustrativas serão disponibilizadas exclusivamente pelos sites www.leilomaster.com.br e www.detran.go.gov.br.

Detran-GO faz alerta sobre sites falsos

O Detran-GO faz uma alerta sobre sites falsos, afirmando que não cria site específico para fazer leilões e, além disso, que “os certames da autarquia são anunciados no Diário Oficial do Estado, no site www.detran.go.gov.br e no site oficial da leiloeira contratada”.

Segundo o órgão, em qualquer momento antes da realização do leilão, o proprietário do veículo poderá reivindicá-lo, sanando o problema que ocasionou a retenção e fazendo a retirada.

O responsável legal pelo carro ou motocicleta é notificado antes do veículo ser enviado para leilão e somente quando são esgotadas as tentativas previstas em legislação, é que o processo de venda é aberto.