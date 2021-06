Goiânia ganha café inspirado na série Friends

E os fãs da série Friends, que vivem em Goiânia, podem ir à loucura neste momento! É que no dia 28 de maio a capital ganhou um café com temática do seriado, que teve 10 temporadas e cultivou fãs em todo o mundo. Claro, o local lembra o Central Perk, lugar onde os seis amigos (Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross) adoravam se encontrar. Chamado Tema Café & Bistrô, o café com temática de Friends, se localiza no Metropolitan Mall, no Jardim Goiás.

De acordo com informações divulgadas pelo local nas redes sociais, foram os próprios seguidores que escolheram qual seria a primeira temática do café. Assim, eles tiveram que decidir entre a série Friends e a saga Harry Potter. E os fãs do bruxo já podem aguardar: o café irá mudar sua temática no mês de outubro e, segundo um dos sócios, Lucas Viana, o tema deverá ser do Harry Potter.

Mais sobre o café

O Tema Café & Bistrô, inaugurado com a temática de Friends, em Goiânia, além de cafés, terá em seu cardápio outras bebidas, como milkshakes e cappuccinos. Além disso, terá souvenirs para quem é fã da série. Assim, dentre os produtos, estão canecas, camisetas, ímãs de geladeira, cadernos de anotação, capinhas de celular e outros produtos que remetem à série e ao Central Perk.

Além disso, há mais um motivo para ir até o local. Em um vídeo postado no Instagram, um dos donos afirma que os administradores do condomínio, onde o Tema Café & Bistrô se localizará, se empolgaram com a ideia do café temático. Assim, segundo ele, um dos apartamentos para aluguel no local deve ser totalmente caracterizado como o da personagem Monica, onde todos os personagens da série comumente se reuniam. Porém, apesar da ideia já ter causado burburinho nas redes, ainda não houve confirmação se foi aceita.

Tema Café & Bistrô, o café de Friends em Goiânia

Onde: Metropolitan Mall – Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº2690, no Jardim Goiás – Goiânia

Horário: De segunda a sábado, das 10h às 21h

*Matéria atualizada no dia 10 de junho, às 19h40