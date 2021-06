Goiás recebe 119.750 vacinas da AstraZeneca para aplicação da 1ª dose

Na madrugada desta quinta-feira (10/6), Goiás recebeu mais uma remessa com 119.750 vacinas da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para aplicação da 1ª dose em todo o estado.

Esta é a segunda remessa recebida nesta semana, pois na terça (8) chegaram outras 79.560 unidades da Pfizer, totalizando 199.310 novos imunobiológicos nos últimos três dias. “A vacinação é a medida mais eficaz e eficiente para nos tirar da condição de pandemia”, reforça o secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino.

Conforme pactuado em reuniões com gestores municipais, estaduais e federais, 70% das doses serão destinadas para a população geral, por idade, conforme a realidade de cada município, e 30% para os grupos prioritários. Todas as vacinas da AstraZeneca serão utilizadas para aplicação de primeira dose.

“Com essa nova leva do PNI [Programa Nacional de Imunizações], a expectativa é a de que o avanço da vacinação seja mais rápido do que se estivesse estratificado por grupos”, pontua Ismael Alexandrino.

Após o desembarque no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, as doses seguiram para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), onde serão conferidas as quantidades, para a posterior distribuição a todas as 18 Regionais de Saúde do Estado. Depois desta etapa, os imunobiológicos seguem para os 246 municípios goianos para que as prefeituras continuem com a execução da campanha de vacinação.

Balanço da vacinação em Goiás

Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 3.276.290 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano. São 1.720.850 imunizantes Astrazeneca/Fiocruz, 1.358.880 da Coronavac/Butantan e 196.560 imunobiológicos produzidos pela farmacêutica Pfizer.

Até às 15h de quarta-feira (9/6), o Estado registrou que 1.610.738 imunizantes foram usados para aplicação da primeira dose. Em relação ao reforço, foram registradas 665.961 pessoas já vacinadas. Essa atualização dos dados nos sistemas oficiais é realizada pelos municípios, que são os responsáveis pela aplicação das vacinas em seus territórios.