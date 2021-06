Morre passageiro de aeronave de pequeno porte que caiu em Rio Verde

Morreu na manhã desta quinta-feira (10), o passageiro de uma aeronave de pequeno porte que caiu em frente ao presídio de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. A vítima foi identificada como Robson Martins Vêncio, de 61 anos, e estava internado internado há cerca de sete dias em estado grave.

Robson Martins estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências da Região Sudoeste (Hurso), em Santa Helena. Ele encontrava-se sedado, inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos desde que deu entrada na unidade de saúde.

O piloto da aeronave, Murilo César de Souza de 59 anos, morreu no hospital na madrugada do último dia 4 de junho, um dia após o acidente, que aconteceu no dia 3.

As circunstâncias do acidente são apuradas pelo Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI).

Relembre o acidente com a aeronave de pequeno porte que caiu em Rio Verde

Na tarde do último dia 3 de junho, uma aeronave de pequeno porte caiu em uma fazenda particular, em frente ao Centro de Prisão Provisória de Rio Verde.

Relatos de testemunhas apontam que a aeronave sobrevoava baixo, chocou-se com um pé de manha, caiu em cima de uma caixa d’água e, depois, no chão.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para apurar a causa do acidente e investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) estiveram no local.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias relacionadas a queda da aeronave. A corporação aguarda laudos periciais do acidente e ouve testemunhas.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) não havia irregularidades na aeronave, mas não foi localizado no Sistema Integrado de Informações da Aviação Civil (SACI) registro de licença/habilitação no nome do piloto.