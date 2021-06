Com 2.689 casos em 24h, Goiás soma 636.056 infectados pela Covid-19

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), divulgado nesta sexta-feira (11/6), Goiás soma 636.056 casos confirmados de infectados pela Covid-19. Nas últimas 24h foram registrados 2.689 novos casos.

Segundo a SES-GO, destes 636.056 casos de Covid-19, há o registro de 605.593 pessoas recuperadas. No Estado, há também 476.479 casos suspeitos em investigação e 283.009 casos já foram descartados.

Há 17.863 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, com o registro de 79 óbitos em 24h, o que significa uma taxa de letalidade de 2,81%. De acordo com o boletim, 354 óbitos suspeitos estão sendo investigados.​

Dados do Painel Covid-19 da SES-GO apontam que nas últimas quatro semanas houve um aumento de 26.567 casos de Covid-19 em Goiás. A maioria dos infectados têm idades entre 30 e 39 anos, com um número de 6.029, seguido das idades de 40 a 49, com 5.273 casos e 20 a 29 anos, com 5.114. Dos casos registrados em pessoas com comorbidades a maioria possuía doença cardiovascular, com 776 casos.

Segundo o painel, do total deste número de casos nas últimas semanas, 51.46% das contaminações são de pessoas do sexo feminino e 48.53% em pessoas do sexo masculino. Nas últimas quatro semanas 18.201 pessoas se recuperaram da Covid-19 e o Estado registrou 52.862 casos suspeitos, 5.608 casos foram descartados.

Um levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.702.343 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado de Goiás. Já em relação à segunda dose, 671.183 pessoas já foram vacinadas.

Segundo a SES-GO, esses dados são preliminares e foram coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde. Goiás já recebeu 3.276.290 doses de imunizantes, sendo 1.358.880 da CoronaVac, 1.720.850 da AstraZeneca e 196.560 da Pfizer.

Na última quinta-feira (10/6), Goiás recebeu uma remessa com 119.750 vacinas da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para aplicação da 1ª dose em todo o estado.