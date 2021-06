Covid-19: confira como será a vacinação em Goiânia neste sábado (12)

Goiânia segue com a vacinação contra a Covid-19 e abre quatro postos para atendimento a pessoas a partir de 52 anos e grupos prioritários neste sábado (12/6). A capital recebeu 9.640 doses da Astrazeneca na quinta-feira (10/6).

Serão três postos para pedestres que atendem das 8h às 17h, o agendamento deve ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. No drive-thru no Shopping Passeio das Águas, o atendimento é por demanda espontânea, somente para a população em geral, com atendimento das 8h às 15h.

Neste sábado (12/6), serão vacinadas pessoas a partir de 52 anos sem comorbidades, trabalhadores da Saúde, trabalhadores da Educação (Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e pessoas com comorbidades e deficiência.

Na última quinta-feira (10/6), Goiânia recebeu uma nova remessa com 9.640 doses do imunizante Astrazeneca, possibilitando a abertura de agenda para a vacinação contra a Covid-19 deste sábado.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), mediante a reserva dos 30% para os grupos prioritários, não há mais vagas para esse grupo amanhã (12/6), porém, ainda é possível agendar para a faixa etária dos 52 anos na população em geral pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Vacinação em Goiânia

Goiânia já aplicou 669.868 doses, sendo já 456.589 na etapa inicial e 213.279 na segunda, até a manhã desta sexta-feira (11/6). Com isso, segundo a SMS, a cobertura vacinal contempla 28,1% e 14,1% da população goianiense, considerando primeira e segunda dose, respectivamente.

Para esta sexta-feira (11/6), foram disponibilizadas 15,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em 28 pontos espalhados pela cidade, sendo 20 unidades de saúde, seis escolas municipais, além da Área I da PUC e o drive thru do Shopping Passeio das Águas.

Confira os postos de vacinação disponíveis neste sábado (12)

Pedestres, com agendamento, das 8h às 17h:

Área I da PUC

Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste

Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes

Drive-thru, sem agendamento, das 8h às 15h, somente para pessoas a partir de 52 anos, sem comorbidades: