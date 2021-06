Homem é preso suspeito de abusar mais de 20 vezes da filha, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), efetuou a prisão temporária de um homem suspeito de abusar por mais de 20 vezes da filha de 10 anos, em Goiânia.

A Operação Acalento foi realizada na última quarta-feira (9/6) e também deu cumprimento a mandados de busca e apreensão contra o homem de 52 anos, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em 2019, no setor Novo Horizonte. As apurações apontam que o suspeito já tem antecedentes criminais pelo mesmo crime, praticado em 2006.

Após saber que o caso foi levado à Polícia Civil, o homem já se preparava para fugir, mas foi detido antes pela corporação.

Investigação do suspeito de abusar mais de 20 vezes da filha, em Goiânia

As investigações apontaram que, desde o ano de 2019, quando a vítima possuía 10 anos de idade, o suspeito, por mais de vinte vezes, abusou sexualmente da menor. Ele passava a mão nas partes íntimas da menina, roçava sua genitália contra o corpo dela e também beijava sua boca.

Ainda foi apurado que o homem já possui passagem por crime contra a dignidade sexual praticado, por volta de 2006, contra a sua segunda filha, que contava, à época, com 13 anos.

De acordo com a Polícia Civil, a corporação recebeu informações de que o suspeito sabia que o caso já teria sido levado à polícia e que ele tentaria fugir. Diante disso, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão e prisão temporária do autor. Após diligências, ele foi localizado pela equipe da DPCA, encontrando-se agora à disposição do Poder Judiciário.

O nome do suspeito não foi divulgado e , por isso, a equipe do Dia Online não conseguiu localizar a defesa para se posicionar sobre o caso.