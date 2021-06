Fiscalização encerra 14 festas clandestinas e multa 910 pessoas em Aparecida

Durante este fim de semana, equipes de fiscalização encerraram 14 festas clandestinas e multaram 910 pessoas em Aparecida de Goiânia. A operação verifica o cumprimento das regras e normas de combate a transmissão da Covid-19 na cidade.

Ao todo foram vistoriados 61 estabelecimentos onde 3 foram interditados por irregularidades; 910 pessoas foram multadas pelo não uso de máscara em local público; 7 carros com som automotivo e 9 caixas de som mecânico foram apreendidos e encaminhados para o pátio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

Atualmente, festas e eventos podem ser realizados seguindo regras estipuladas por portaria específica após aprovação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 de Aparecida, como o local ter todos os alvarás e documentação; apenas 30% da capacidade do local, limitando a 100 pessoas; álcool em gel e medição de temperatura; uso de máscara e distanciamento de 1,5 m entre as mesas. Shows ao vivo também são permitidos, as sem pista de dança. Bares e restaurantes foram liberados para funcionar, mas também precisam seguir série de regras e ter toda documentação.

Festas clandestinas em Aparecida de Goiânia

Em uma única festa clandestina, uma vaquejada em uma chácara no Setor Santa Luzia, foram flagradas 750 pessoas onde 596 estavam sem máscara e foram multadas em R$ 111 cada uma. O espaço foi multado em R$ 65 mil por diversas irregularidades incluindo a promoção de aglomeração de pessoas. Um outro estabelecimento interditado e multado fica na Vila Brasília. No local foram encontradas pessoas sem máscara, aglomeração. De acordo com o sub-coordenador da força-tarefa, Delazaro Gomes, o local já havia sido interditado anteriormente.

Um restaurante no Jardim Helvécia também foi interditado e multado na noite de sábado (12/6) por promover a aglomeração de pessoas e não respeitar as regras de funcionamento como distanciamento das mesas. As outras festas clandestinas foram encerradas nos setores Colina Azul e Comendador Walmor, locais onde foram apreendidos os sons mecânicos e os carros com som automotivo por perturbação do sossego público.

Na noite de sexta-feira (11), os fiscais vistoriaram 38 estabelecimentos comerciais e espaços de festas, os fiscais averiguaram documentação e possíveis infrações as regras sanitárias de combate a transmissão da covid-19. Ao todo, nove festas clandestinas foram encerradas, seis caixas de som mecânico foram apreendidas e 194 pessoas, a maioria jovens, foram multadas por não usarem máscara. Três carros com som automotivo foram apreendidos e encaminhados para o pátio da SEMMA.

Em outra festa, também neste fim de semana, havia 250 pessoas no local, a maioria sem máscara. Outras três festas clandestinas com alto número de pessoas foram encerradas no Setor Fabrício, Jardim Olímpico, Virgínia Park e também no Residencial Caraíbas. Em todas haviam pessoas sem máscara, totalizando 194 multas de R$ 111 por pessoa. Os carros com som automotivo foram apreendidos nos bairros Jardim Fabrício, Caraíbas e Jardim Olímpico

A força-tarefa de Fiscalização é formada por fiscais das secretarias da Fazenda, Meio Ambiente (Semma), Planejamento e Regulação Urbana, agentes da Vigilância Sanitária e da Guarda Civil Municipal (GCM).