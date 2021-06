Abrigo de idosos registra 10 mortes por Covid-19, em Anápolis

O número de idosos mortos por Covid-19 no Abrigo dos Velhos Professor Nicephoro Pereira da Silva, em Anápolis, subiu para 10, de acordo com a direção da unidade. O abrigo tinha 80 moradores e apenas cinco deles não tiveram a doença.

A diretora do abrigo, Roselane Rosa Gomes, confirmou a décima morte. De acordo com ela, o morador de 79 anos estava internado há 15 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não tinha comorbidades.

Outro idoso de 78 anos morreu no último domingo (13/6), ele estava internado há seis dias em tratamento na UTI de um hospital da cidade e, segundo a diretora, ele tinha hipertensão e diabetes.

Maioria de moradores de abrigo de idosos de Anápolis tem doenças preexistentes

Os primeiros casos no abrigo forem registrados no final do mês de maio deste ano, quando a unidade suspendeu a visitação. Além dos moradores, 13 dos 27 funcionários foram infectados pela Covid-19, mas, de acordo com a direção do abrigo, nenhum desenvolveu a forma grave da doença.

Os moradores contaminados que não precisaram de internação seguem sendo acompanhados e em isolamento no abrigo. A direção do abrigo afirma ainda que maioria dos moradores tem doenças preexistentes, como hipertensão, diabetes, Alzheimer ou esquizofrenia.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde de Anápolis, Mirlene Garcia, os idosos foram imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e que, caso eles não tivessem sido vacinados, a situação no abrigo poderia ser muito mais preocupante.

Entre os idosos do abrigo que não foram contaminados está a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19 em Goiás, Maria Conceição da Silva de 73 anos, que foi vacinada no dia 18 de janeiro deste ano, pelo próprio governador Ronaldo Caiado (DEM).

A moradora mais antiga do abrigo, Maria Abadia, de 102 anos, recebeu alta no dia 1º de junho deste ano, após ficar duas semanas internada no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, com Covid-19.