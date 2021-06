Carro roubado duas vezes no RJ é encontrado com empresário, em Rio Verde

Um carro de luxo que já foi roubado duas vezes no Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com um empresário, durante uma fiscalização na noite do último domingo (13/6), na BR-060, em Rio Verde.

O veículo já havia sido tomado durante um assalto no Rio de Janeiro em fevereiro deste ano e esta é a segunda vez que o mesmo carro é roubado e recuperado pela polícia. Durante a fiscalização a PRF constatou que o carro, um Jeep Renegade, estava com a placa clonada. O empresário de 52 anos que conduzia o veículo disse ter comprado de um homem no Rio de Janeiro, por valor bem abaixo do praticado no mercado.

Segundo a PRF, o motorista apresentou documentos autênticos do veículo com placas clonadas, mas em nome de terceiros. Além disso, de acordo com a PRF, o empresário de Rio Verde possui outros 13 veículos no nome dele, o que levantou suspeitas e levou a polícia a aprofundar as investigações.

O verdadeiro proprietário do veículo mora no Rio de Janeiro e foi vítima de assalto em setembro de 2020, o carro foi recuperado em novembro, sendo restituído ao dono. No início de fevereiro deste ano, o veículo, que não tem seguro, foi tomado de assalto novamente por um grupo fortemente armado.

De acordo com a PRF, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) de Rio Verde investiga o caso e o empresário responderá por receptação.

Além da recuperação do carro roubado duas vezes no Rio de Janeiro, PRF divulga balanço de últimas operações

De acordo com o Boletim Segurança Viária, no último final de semana a PRF atendeu 19 acidentes que deixaram 20 pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás. Além de 1.072 autuações de infrações de trânsito, sendo 265 flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 85 de condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos e 8 motoristas foram autuados por alcoolemia.

A PRF fiscalizou 2.397 veículos e 1.860 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas neste final de semana.