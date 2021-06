Covid-19: confira como fica a vacinação em Goiânia e Aparecida nesta segunda (14)

Goiânia e Aparecida seguem nesta segunda-feira (14/6) o cronograma de vacinação contra a Covid-19 da população. As cidades já estão vacinando por faixa etária, sem comorbidades. Em Goiânia são imunizadas pessoas com mais de 52 anos e em Aparecida com mais de 50.

Além disso, também seguem sendo vacinadas pessoas pertencentes ao grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), como pessoas com comorbidades, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, idosos e outros.

Vacinação contra Covid-19 em Goiânia e Aparecida

Goiânia

Nesta segunda-feira (14/6), 21 postos de atendimento estarão disponíveis, das 8h às 17h, por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, além do drive-thru no Shopping Passeio das Águas. Este último, destinado a pessoas a partir de 52 anos, sem comorbidades, das 8h às 15h, por demanda espontânea.

Para se vacinar é necessário levar documento pessoal com foto, CPF e documentação específica de cada grupo.

Postos de atendimento

Área I da PUC

CIAMS Novo Horizonte

CSF Pq Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF Boa Vista

CSF Novo Planalto

CSF Vila Mutirão

CS Cidade Jardim

CSF Leste Universitário

CS Marinho Lemos (Setor Negrão de Lima)

CSF Jardim Guanabara I

Ciams Urias Magalhães CSF Bairro São Francisco

CSF Vera Cruz IICS João Braz

CSF Jardim do Cerrado IVUPA Chácara do Governador

UPA Jardim Novo Mundo

CSF Dom Fernando

UPA Jardim América

C.S Parque Amazônia

Shopping Passeio das Águas

Aparecida de Goiânia

Para receber o imunizante, quem tiver 50 anos ou mais poderá procurar os postos de drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem necessidade de agendamento. Quem preferir receber a vacina nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura. As vagas são liberadas diariamente, ao fim do dia.

Qualquer morador da cidade nessa faixa etária poderá ser vacinado mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Ao todo, o município já aplicou 172.426 doses.