Em uma semana, Goiás registra mais de 18 mil casos de Covid-19

Dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) apontam que Goiás registrou mais de 18 mil casos de Covid-19 em uma semana. Os registros são dos dias 7 a 14 de junho. O boletim epidemiológico desta segunda-feira (14/6) mostra que há 639.904 contaminados pela doença desde o início da pandemia no estado.

Na última segunda-feira (7/6), o estado registrava 622.79 casos da Covid-19, em relação ao domingo (6/6), foram 1.111 novas infecções em 24 horas. Na terça (8/6), o número subiu para 623.443.

Na quarta-feira (9/6), Goiás teve o maior número de contaminados em 24 horas da semana, chegando a mais de 7 mil. Na quinta (10), o número de infecções em 24 horas passou de 2,8 mil. Na sexta-feira (11), foram 2.689 novas contaminações.

Durante o fim de semana, a SES-GO confirmou mais de 2,2 mil novos casos da doença. Nesta segunda-feira (14/6), o total geral de contaminações já chega a 639.904. Somente nas últimas 24 horas, foram 1.573 novos casos.

De acordo com a SES-GO, o boletim com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.

Mortes

O boletim epidemiológico desta segunda-feira (14/6), aponta que há 17.980 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,82%. Há 351 óbitos suspeitos que estão em investigação.​

Além dos casos de Covid-19, Goiás divulga balanço da vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 1.522.813 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 658.090 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 3.076.980 doses de imunizantes, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.608.450 da AstraZeneca e 117.000 da Pfizer.