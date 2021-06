Está desempregado? Confira 459 vagas de emprego em Aparecida

O Sistema Municipal de Emprego (SIME) de Aparecida de Goiânia está com 459 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Para concorrer às vagas, o interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Basta acessar o site da Prefeitura.

No dia e horário agendados, o candidato em concorrer a uma das vagas de emprego deve comparecer a uma das três unidades do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) na Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – Térreo), na do Parque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant) e no SAC do Parque Veiga Jardim (situado na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus).

O trabalhador deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante.

Confira as vagas de emprego disponíveis em Aparecida