Motocicleta de cantor sertanejo desaparecido é encontrada em Goiânia

A motocicleta do cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, que está desaparecido desde a última sexta-feira (11/6), foi encontrada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta segunda-feira (14/6), em Goiânia

O cantor que já fez dupla com o sertanejo Cristiano Araújo, que morreu em um acidente de carro em 2015, saiu de casa, onde vive com os pais e uma tia, no Residencial Serra Azul 1, na sexta-feira (11) por volta das 13h20, e não levou documentos e nem o celular.

Segundo a ex-mulher de Luizmar, a designer gráfica Dayenn Bennett, o músico faria um show no último sábado (12/6), mas ele também não compareceu ao local. A motocicleta do cantor foi encontrada pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) em uma área de mata no Residencial Serra Azul 2, em Goiânia.

Cães do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram levados ao local para tentar farejar rastros de Luizmar. De acordo com os familiares do cantor ele não costumava passar pelo local onde a motocicleta foi encontrada. Não foram encontradas marca de sangue nem indício de acidente com a motocicleta.

O cantor é considerado como desaparecido e as buscas continuam sendo feitas por meio do Grupo Antissequestro (GAS) da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Cantor sertanejo desaparecido estava depressivo, diz ex-companheira

De acordo com a ex-mulher de Luizmar, o cantor desenvolveu um quadro de depressão após a redução dos convites para trabalhar com música por conta da pandemia de Covid-19.

Segundo o irmão do cantor, Elismar de Oliveira, ele o cantor havia saído de casa antes do almoço para comprar cordas para o violão e voltou para casa. Após colocar as cordas e ensaiar, o sertanejo saiu novamente com a motocicleta.

Luizmar ficou conhecido ao lado de Cristiano Araújo como Gabriel, a dupla durou seis anos e chegou ao fim em 2009. Depois disso, o cantor continuou trabalhando com música e nos últimos anos, ele chegou a tocar com artistas como Wanessa Camargo e a dupla Maiara e Maraisa.