Pessoas com mais de 18 anos devem ser vacinadas até setembro, diz Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), comunicou na manhã desta segunda-feira (14/6), que pessoas com mais de 18 anos devem ser vacinadas até setembro deste ano. O anúncio foi feito durante o lançamento da Operação Cerrado Vivo, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), em Goiânia.

Nas redes sociais, o governador escreveu: “Só descansarei quando o último goiano for vacinado contra a COVID-19. Com as novas remessas a caminho, já em setembro vamos vacinar até a faixa etária dos 18 anos! Preparem os braços, goianos e goianas! A sua hora de vacinar está chegando!”.

Caiado também assegurou que todos os professores estarão vacinados até o mês de julho, proporcionando o retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino já em agosto. “Temos a certeza hoje, com os dados levantados, que até o final de julho já teremos todos os professores vacinados. Como tal, o retorno às aulas a partir de agosto”, destacou.

Caiado disse que recebeu, também pela manhã, ligação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para informar a chegada do carregamento de vacinas da Janssen hoje, no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). “Ainda no decorrer da tarde, ele passará um cronograma novo, com números de doses que nós receberíamos. Não só do imunizante da Janssen, como também de outras fabricantes”, concluiu.

Vacinação contra Covid-19 em Goiás

Levantamento realizado pela SES-GO neste domingo (13/6) apurou que já foram aplicadas 2.420.817 doses de vacinas contra a Covid-19. Referente à primeira dose, foram aplicadas 1.744.767 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 672.715 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 3.276.290 doses de imunizantes, sendo 1.358.880 da CoronaVac, 1.720.850 da AstraZeneca e 196.560 da Pfizer.