Vacinação em Aparecida é ampliada para pessoas a partir de 48 anos

Aparecida de Goiânia amplia, nesta terça-feira (15/6), a vacinação contra a Covid-19 para todas pessoas a partir de 48 anos. Assim, independente da condição, das 8h às 18h, qualquer morador da cidade poderá ser vacinado mediante apresentação de documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia acontece nos postos drive-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades, sem a necessidade de agendamento.

Além disso, a imunização também ocorre nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim e a Central Municipal de Imunização. Assim, nestes locais, é preciso agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso à ferramenta pode ser feito pelo site da Prefeitura.

“Essa é uma das notícias que mais fico mais feliz em divulgar. Cada dose aplicada é um passo a mais para o fim da pandemia, com a certeza de que muitas vidas serão poupadas. Meu compromisso sempre foi o de imunizar o maior número de pessoas o quanto antes e estamos avançando nesse sentido. Mais de 30% dos adultos aparecidenses já receberam ao menos a primeira dose. Em breve, espero chegar aos 100%”, afirma o prefeito Gustavo Mendanha.

Até o último sábado (12/6), Aparecida já havia vacinado 172,4 mil moradores. Dessa forma, 130,2 mil receberam a primeira dose do imunizante. Além disso, 42,1 mil receberam a segunda dose.

Vacinação da segunda dose contra a Covid-19 em Aparecida

A vacinação da segunda dose dos imunizantes contra a Covid-19 também segue em Aparecida de Goiânia. Assim, para quem já estiver dentro do prazo para receber o reforço, na data prevista no cartão, deve procurar o drive-thru do Aparecida Shopping. O local funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h às 17h.

Além disso, o serviço está disponível nas UBS’s dos setores Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Para receber vacinação da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 em Aparecida não é necessário agendar. Basta apresentar documento de identidade, CPF e cartão de Vacinação. Ademais, se a segunda dose for da Coronavac, a aplicação acontece apenas no drive-thru do Aparecida Shopping e na Central Municipal de Imunização.