Colisão frontal entre carros deixa um morto e três feridos na BR-153, em Jaraguá

Na tarde de sábado (7/8), uma colisão frontal entre dois carros deixou um motorista morto e outras três pessoas feridas na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás. As causas do acidente serão investigadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), um homem de 31 anos que estava sozinho em um dos veículos ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

No outro carro estavam duas mulheres, uma de 34 anos e outra de 78, e um homem de 51 anos, que ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Estadual de Jaraguá Sandino de Amorim (HEJA).

Além da colisão frontal entre carros na BR-153, em outro caso, carro bate e tira poste do lugar com o impacto, em Goiânia

Na madrugada da última segunda-feira (2/8), um carro bateu em um poste e chegou a movê-lo de lugar com o impacto, na Avenida 136, em Goiânia. A câmera de segurança de um comércio flagrou o momento da colisão.

O acidente aconteceu ás 2h19, o carro descia a via quando acertou em cheio um poste de energia em frente a uma loja da avenida. A frente do carro chegou a empurrar o poste alguns centímetros para frente.

A câmera também conseguiu registrar, pouco antes da colisão, sons que se assemelham ao de uma tentativa de frenagem do motorista. Com a força da batida, as rodas traseiras do carro se levantaram e desceram em seguida, como uma pancada no chão. Nas imagens não é possível ver o envolvimento de outro veículo no acidente.

Motorista morre após bater de frente com outro carro na GO-020, em Cristianópolis

No último dia 14 de julho, um motorista morreu após bater de frente com outro carro na GO-020, em Cristianópolis. Outras três pessoas ficaram feridas, sendo um adulto e duas crianças. Ainda não há detalhes do que pode ter causado o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), após o acidente, um dos motoristas ficou preso às ferragens. Com a ajuda de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi retirada das ferragens e foi feito os primeiros socorros.

Um helicóptero do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para dar apoio no socorro à vítima, mas devido a gravidade dos ferimentos, o condutor foi a óbito no local. As outras três vítimas já haviam sido levadas ao hospital antes da chegada das equipes do CBMGO e Samu.