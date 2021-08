Aparecida de Goiânia retoma aulas presenciais nesta segunda-feira (9)

A Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia retoma, nesta segunda-feira (9/8), as aulas presenciais nas escolas municipais e nos agrupamentos IV e V dos CMEIs do município, respeitando a capacidade máxima de 30%.

As unidades de ensino devem observar todas as medidas de segurança sanitária contra a disseminação da Covid-19, como manter o espaçamento entre as carteiras nas salas de aula, diminuir o número de alunos por classe, aferir a temperatura corporal de todos os alunos e servidores na entrada da unidade, além de exigir o uso de máscara durante toda a permanência no local.

De acordo com o secretário de Educação, Divino Gustavo, a retomada presencial é facultativa (não obrigatória) e que as aulas virtuais continuarão. “As aulas online serão realizadas por meio da plataforma Avap onde os nossos profissionais estarão alimentando com conteúdo e temáticas a serem trabalhadas, em que o aluno que optar pelo ensino virtual possa acompanhar as aulas”, afirmou Gustavo.

Retomada das aulas presenciais em Aparecida de Goiânia

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, apenas dois agrupamentos vão retomar suas atividades de forma presencial nos centros municipais de Educação Infantil (CMEis). “Os nossos CMEIS retomarão, nesse primeiro momento, apenas os agrupamentos IV e V. Já os agrupamentos I, II e III, a nossa previsão é retomar em setembro porque o contato das crianças com os nossos profissionais nessa fase é maior. Então, achamos prudente essa retomada só a partir de setembro”, afirmou o secretário.

Regramento

Portaria 120/2021, publicada no Diário Eletrônico (DOE) do município na última segunda-feira (2/8) autoriza a realização responsável de aulas presenciais em estabelecimentos públicos e privados de ensino, em todas as etapas, de forma gradual e facultativa (não obrigatória, tanto para os alunos quanto para as instituições), restrito a 50% da capacidade da instituição e salas destinadas às atividades letivas, garantido distanciamento de 1m de raio entre os indivíduos e respeitado os protocolos de biossegurança.