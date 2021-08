Covid-19: Goiânia começa vacinação de pessoas com 28 anos ou mais

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia começa a vacinação contra Covid-19 de pessoas com 28 anos ou mais a partir desta segunda-feira (9/8). O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), por meio das redes sociais.

Conforme informações, os moradores nessa faixa etária devem comparecer no drive-thru do Shopping Passeio das Águas, onde serão disponibilizadas 1,8 mil senhas para a imunização.

De acordo com o Rogério Cruz, durante a tarde será aberto o agendamento para vacinação por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas e também através do site. Como até a próxima quarta-feira (11/8) as agendas estão preenchidas com as pessoas de 31 anos ou mais, serão ofertadas vagas para quinta e sexta-feira desta semana e para segunda, terça e quarta-feira da semana que vem.

“Quem tem 28 anos aí? Abrimos a vacinação para esta faixa de idade e quem puder, já pode procurar o o drive-thru do Passeio das Águas. No período da tarde serão abertas novas vagas para agendamento pelo aplicativo e site da prefeitura. Vacine-se!”, escreveu Cruz nas redes sociais.

A vacinação nesta quarta-feira (28/7) para primeira dose segue para quem já está agendado em 13 pontos de vacinação, além de 12 postos para segunda dose da Astrazeneca, Coronavac e Pfizer, sem agendamento, além do atendimento no Ciams Dr. Domingos Viggiano, que também está disponível às gestantes e puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), por demanda espontânea.

Para a vacinação, é preciso apresentar o CPF, documento de identificação com foto e data de nascimento, comprovante de endereço. Quem for tomar a segunda dose deve levar cartão de vacinação da primeira etapa.

Goiânia vacinou 60% da população adulta com primeira dose

Goiânia vacinou, até o momento, cerca de 60% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 720.675 já receberam pelo menos uma dose do imunizante, o que equivale a 61,64% da população vacinável da capital goiana. Já o percentual de pessoas completamente imunizadas é de 30,23%.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Durval Pedroso, “mesmo após completar esquema vacinal, não podemos deixar de lado os cuidados sanitários, como o uso da máscara, a higienização das mãos, além do distanciamento social”.