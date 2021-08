Ex-governador de Goiás Ary Valadão morre aos 102 anos, em Goiânia

Morreu na manhã desta segunda-feira (9/8), o ex-governador de Goiás Ary Valadão, aos 102 anos. Segundo a filha, Lúcia Valadão, ele estava com pneumonia e a médica receitou antibióticos e orientou a ficar em casa. Entretanto, como a saúde estava frágil, ele não resistiu. Ele deixa esposa, seis filhos, netos e bisnetos.

O ex-governador já havia sido hospitalizado semanas atrás por causa de uma queda em casa, mas exames mostraram que ele não teve trauma. Após a internação, veio o diagnóstico de pneumonia.

Ary Valadão será sepultado nesta segunda-feira (9), no cemitério Jardim das Palmeiras, às 16h. Segundo a família, o corpo dele será sepultado no mesmo jazigo do filho Ary Ribeiro Valadão Filho, que morreu em 1981, em Goiânia.

Caiado decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-governador de Goiás Ary Valadão

O governador Ronaldo Caiado (DEM) manifestou pesar pela morte de Ary Valadão e decretou luto oficial de três dias em Goiás. Em nota, ele expressou solidariedade aos familiares.

“…Decreto luto oficial por três dias no Estado, ao mesmo tempo em que determino que sejam prestadas a Ary Valadão todas as homenagens, em reconhecimento à sua trajetória de lutas, abnegação, realizações e amor por Goiás. À esposa Maria Valadão, aos filhos, netos, bisnetos, demais familiares, amigos e a todo povo goiano expressamos nossa solidariedade e sentimentos. Que Deus, em sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos neste momento de consternação e de tristeza.”.

Trajetória

Nascido em Anicuns, Ary Valadão era bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Advogado, agricultor e industrial, foi prefeito de sua cidade natal, líder da União Democrática Nacional (UDN), deputado estadual e federal, secretário do Interior e Justiça e governador de Goiás de 1979 a 1983.

Como governador do Estado, foi reconhecido por incentivar fortemente a agropecuária, o que projetou Goiás para o futuro.

Ele implementou programas modernos e estratégicos, muito além do seu tempo, como o projeto de irrigação no Rio Formoso, com incentivo à fruticultura e ao desenvolvimento de municípios como São Miguel do Araguaia e Alto Paraíso.

Ary Valadão realizou ações em toda a extensão territorial de Goiás, que nesta época ainda incluía o hoje Estado do Tocantins.

Também foi reconhecido pela construção de escolas com qualidade, e abertura de rodovias nas diversas regiões do Estado.

Ao lado da ex-primeira-dama de Goiás, ex-deputada federal e ex-vice-prefeita de Goiânia, Maria Valadão, foi pioneiro na implantação de programas sociais de grande abrangência, que contribuíram de maneira decisiva para diminuir desigualdades e garantir qualidade de vida para as famílias mais vulneráveis.