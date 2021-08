Goiás aguarda chegada de mais de 155 mil doses de vacinas contra Covid-19

Nesta segunda e terça-feira (9 e 10/8), Goiás deve receber mais de 155 mil doses de vacinas contra a Covid-19. O anúncio foi feito na noite deste domingo (8/8) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM), em postagem nas redes sociais.

Conforme informações, os imunizantes são da Pfizer, para primeira aplicação, e CoronaVac, destinados para a primeira e segunda dose.

“Amanhã (10h10) e terça (00h05) chegam mais vacinas para os goianos. São 50.600 doses da Coronavac para 1ª e 2ª aplicação e 105.300 doses da Pfizer, todas para primeira aplicação. Seguimos avançando nas faixas etárias.”, escreveu o governador nas redes sociais.

Durante o fim de semana, Goiás recebeu dos novos carregamentos de imunizantes, com doses da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz; da Comirnaty, fabricadas pelo laboratório Pfizer; e da Janssen, da Johnson & Johnson.

Goiás recebe doses de vacinas contra Covid-19 e divulga balanço da imunização

Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 5.736.370 doses de imunizantes, sendo 1.867.580 da CoronaVac, 2.848.240 da AstraZeneca, 993.330 da Pfizer e 151.950 da Janssen.​

Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) atualizados nesta segunda-feira (9/8), já foram aplicadas em Goiás 4.565.354 doses de vacinas contra a Covid-19. Em relação à segunda dose ou vacinas de dose única, foram imunizadas 3.271.239 pessoas. O Estado se aproxima de 6 milhões de doses recebidas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Casos de coronavírus no Estado

Atualmente, o Estado registrou 760.853 casos de doença pelo coronavírus entre a população. Destes, há o registro de 727.110 pessoas recuperadas. No Estado, há 566.170 casos suspeitos em investigação.

Desde o início da pandemia, já foram confirmados 21.304 óbitos pela doença, em Goiás, o que significa uma taxa de letalidade de 2,8%.