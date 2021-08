Mulher é presa suspeita de mandar matar marido; filho já está preso, em Goiás

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (9/8) suspeita de mandar matar o marido, na cidade de Bela Vista de Goiás. O filho do casal já se encontra preso investigado por participação no homicídio.

De acordo com as investigações, o crime teria acontecido na madrugada do dia 23 de abril deste ano, enquanto a vítima, identificada como João Fábio da Silva, trabalhava como frentista em um posto de combustíveis na cidade de Bela Vista de Goiás.

O filho da vítima já está preso em virtude de mandado de prisão preventiva cumprido no dia 21 de julho deste ano, assim como os dois executores do homicídio. Mãe e filho são investigados por homicídio qualificado.

Investigações comprovam que filho também tem participação em caso da mulher presa suspeita de mandar matar marido

As investigações comprovaram que o filho da vítima mandou matar o próprio pai pela quantia de R$ 6 mil ofertada a um dos executores que, por sua vez, ofereceu a quantia de R$ 3 mil ao comparsa para que este lhe emprestasse a arma de fogo e o levasse ao local do crime em uma motocicleta.

O filho da vítima pagou a execução com o dinheiro do próprio pai, adquirido dias antes, por meio da venda de uma casa. A investigação apontou que o filho cometeu o crime para ficar com o dinheiro e bens da vítima. Além disso, outra motivação seria porque seu pai não aceitava sua orientação sexual.

No último dia 20 de julho, a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida na residência de um terceiro, sendo lavrado Auto de Prisão em Flagrante contra esta pessoa pela posse de arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, com o cumprimento da prisão temporária da esposa da vítima, espera-se comprovar a participação dela no homicídio como mandante, como já está demonstrado em relação ao seu filho.