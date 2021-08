Após cinco dias na UTI, Iris Rezende apresenta melhora e é extubado , diz filha

Em coletiva de imprensa no início da tarde desta terça-feira (10/8), Ana Paula, filha do ex-prefeito Iris Rezende, contou que ele foi extubado e já respira sem ajuda de aparelhos. Hoje é o quinto dia de Iris na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após um procedimento cirúrgico devido um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Conforme relatou, Iris ainda está com sedação, mas já está reconhecendo a família. “Ele não está 100% sem a sedação, as vezes está um pouco confuso, mas já reconheceu os familiares. Ele também pediu para ir embora e pediu água, é um bom sinal para nós”, disse a filha.

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (10), o estado de Iris evoluiu de ‘crítico’ para ‘grave’ e houve melhora no nível de consciência, ele está respondendo a comandos, respira espontaneamente e as funções dos órgãos estão normais. Ele permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva do Instituto de Neurologia de Goiânia.

Emocionada, a filha agradeceu o carinho e orações em favor do pai. “Essas orações têm feito ele se recuperar como está recuperando.”. De acordo com boletim, ainda não há previsão de alta para o emedebista.

Caiado visita Iris Rezende, que apresenta melhoras e é extubado

Nesta terça-feira (10), Caiado visitou novamente o ex-prefeito de Goiânia. Ele afirmou que Iris já tem nível de consciência e está fazendo fisioterapia. “É lógico que nessa fase, vocês conhecem a inquietação do Iris, a todo momento ele quer sair dali, mas está fazendo todos os exercícios de fisioterapia. Então, é um processo que tem um prognóstico excelente ante à evolução que tem sido até acima do esperado já que é um paciente com a idade que tem e a recuperação dele tem sido surpreendente.”, disse em coletiva de imprensa.

O governador ainda afirmou que ele tem uma inflamação no cérebro, mas o resultado tem sido otimista. “Ele também tem um processo que precisa de ser cuidado já que a cirurgia foi uma cirurgia que havia um grande hematoma, então em decorrência disso tem-se um processo inflamatório no cérebro, e o resultado pela tomografia tem sido extremamente, vamos dizer, otimista já que ele não teve mais sangramento, e aquele resíduo que ficou permanece até agora, ou seja, não tem nenhuma evolução do sangramento. Então, é um quadro que apresenta melhoras a cada dia que passa.”, afirma.