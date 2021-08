Apostas esportivas online crescem graças aos celulares

Os celulares fazem cada vez mais parte da vida dos brasileiros, e não seria diferente com as apostas online.

Hoje, é possível fazer as mais variadas coisas pelo celular. Se conectar com as pessoas, fazer compras, programar exercícios físicos, criar alertas para beber água e por aí vai.

Tanto é que os brasileiros passam cerca de 4,8 horas por dia em seus smartphones. Um tempo que tem sido utilizado, inclusive, na diversão com apostas online.

Diversos sites estão em alta no país, oferecendo a possibilidade de apostas esportivas para o público.

As apostas online feitas no celular

É muito simples fazer uma aposta online pelo celular. O usuário só precisa escolher sua casa de apostas e se cadastrar. No site MelhoresApostas.com, por exemplo, um dos top 10 da área de apostas, são solicitados poucos dados, apenas os mais básicos, para agilizar o processo.

Depois do cadastro, é comum que os apostadores recebam bônus iniciais. É uma forma de estimular as primeiras apostas. Então, o usuário precisa selecionar o seu palpite e pagar para iniciar o desafio.

Vale lembrar que as regras de bônus podem mudar conforme a data que fizer seu cadastro também.

Outro ponto importante é que o celular traz comodidade. Não é preciso mais acessar sites que mal foram configurados, nem se arriscar em casas de apostas ilegais.

Até porque, a aposta online se tornou legal no Brasil após uma votação do Congresso Nacional. A Lei 13.756/18, apesar de ainda carecer de regulamentação, autorizou as apostas esportivas online no País, abrindo espaço para os apostadores de plantão aproveitarem o entretenimento.

Com as novas regras e a expansão das apostas virtuais, os sites se tornaram cada vez mais profissionais e acessíveis. Eles têm, por exemplo, característica responsiva, então se adaptam ao tamanho da tela do celular.

Para apostar online pelo celular, é preciso ter mais de 18 anos de idade e, como citado, um cadastro na casa de aposta escolhida.

Os dados do usuário são protegidos por criptografia, o que dá segurança aos jogadores. Também há a possibilidade de suporte, oferecido pelas casas online em caso de problemas no sistema ou no cadastro.

Depois das partidas realizadas, o usuário geralmente pode escolher sua forma de receber os valores ganhos. Pode ser feito por saque, por exemplo, ou então crédito para novos jogos. Depende da instituição de apostas escolhidas.

Por isso, é indicado entender primeiro como cada casa de aposta funciona. Assim, fica mais simples escolher a que oferece exatamente as regras e tipo de jogo desejados.

Como fazer apostas vencedoras?

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o mercado de apostas movimenta R$ 4 bilhões anualmente no Brasil. As estimativas destacam o potencial do setor na economia brasileira.

Claro, todo esse dinheiro é movimentado por pessoas que apostam para ganhar. Segundo especialistas, alguns cuidados simples podem ser tomados para facilitar as chances de vitória.

Começando por escolher um campeonato e focar nele. Imagine que você vai apostar em partidas de futebol. O futebol tem inúmeros campeonatos, e ser um especialista em todos eles é quase impossível.

Então, vale a pena escolher um campeonato e se especializar nele. Assim, fica mais fácil avaliar os times, entender as estratégias de cada um e mais.

No caso das partidas de futebol, também é preciso acompanhar os jogos. Isso facilita entender o momento de cada equipe, em vez de ir apenas com o próprio instinto.

Até porque, para fazer boas apostas, é preciso comparar os pontos fortes e fracos das equipes. Uma boa aposta consiste em entender qual característica será determinante no jogo, e então tentar adivinhar o placar.

Mas as apostas em jogos de futebol são apenas uma das possibilidades das casas de apostas online. Usando o celular, os usuários podem apostar também em outros esportes. Tudo depende da sua preferência como competidor virtual.

O meio online tem cada vez mais recursos aos usuários, e inovações são oferecidas até às apostas mais tradicionais. As apostas nas Loterias Caixa, por exemplo, podem ser pagas por meio de uma transferência PIX.

São demonstrações de que o digital se insere sempre no dia a dia, especialmente em momentos de entretenimento e adivinhação. Como com as apostas esportivas feitas pelo celular. Basta ter bons palpites para conseguir ter resultados para o bolso.