Bêbado, motorista é flagrado dirigindo carreta faltando pneus na BR-153, em Uruaçu

Um motorista, de 55 anos, foi flagrado na tarde desta terça-feira (10/8) na BR-153, em Uruaçu, região norte de Goiás, dirigindo uma carreta faltando pneus, apenas com as rodas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ele estava bêbado.

Segundo a PRF, tudo começou quando uma equipe de policiais percebeu quando uma carreta, carregada com 46 mil litros de óleo vegetal, trafegava sem três pneus, com as rodas metálicas diretamente sob o asfalto e soltando bastante fumaça do conjunto de rodas, com alto risco de provocar um incêndio.

Ao abordar o veículo, os policiais notaram que o motorista estava com forte odor etílico e, por isso, ele foi submetido ao teste de etilômetro e foi reprovado com o teor alcoólico de 0,08 mg/l.

A carreta foi apreendida e foram lavradas autuações por mau estado de conservação do veículo e por embriaguez ao volante do motorista.

Dirigindo na contramão, motorista bêbado causa acidente na BR-050, em Catalão

No último dia 27 de julho, um motorista bêbado, de 42 anos, causou um acidente após ser flagrado dirigindo na contramão na BR-050, em Catalão, no sudeste goiano. Ele ainda tentou fugir do local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem dirigia um Fiat Uno na contramão quando bateu contra uma motocicleta. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e seguia na companhia do proprietário do carro.

Quando aconteceu o acidente, o homem tentou fugir do local, mas foi contido por populares, que retiraram a chave da ignição do veículo e acionaram a PRF.

Ao ser submetido ao teste de bafômetro o homem foi reprovado com o teor alcoólico de 1,2 mg/l. Em desfavor do proprietário do carro, de 53 anos, que viajava como passageiro, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por entregar a direção a pessoa inabilitada.

A dupla foi presa e encaminhada à Central de Flagrantes local. Já o piloto da motocicleta sofreu ferimentos leves.