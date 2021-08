Orquestra Sinfônica faz concerto com público no Teatro Goiânia

Nesta quinta-feira (12/8), às 20h, a Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) se apresenta no Teatro Goiânia. O espetáculo Debussy & Stravinsky, com obras dos dois compositores clássicos, será a primeira apresentação da orquestra com presença de público, desde março de 2020, quando começaram as medidas para conter a pandemia de Covid-19. Segundo a prefeitura de Goiânia, que promove o concerto por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), todos os protocolos sanitários e orientações do Decreto Municipal nº 3604 de 14 de julho de 2021 serão seguidos.

Assim, o Teatro Goiânia poderá receber até 300 pessoas para a apresentação. Dessa forma, os ingressos gratuitos serão disponibilizados na plataforma Sympla e quem quiser acompanhar o concerto deve reservá-los antecipadamente. Também será necessário seguir medidas específicas do teatro para garantir a segurança da apresentação. Afinal, só agora os eventos culturais começam a ser retomados. Além disso, o concerto será transmito pela internet, no canal da orquestra no Youtube.

O que esperar do espetáculo Debussy & Stravinsky

No programa do concerto Debussy & Stravinsky, a Orquestra Sinfônica de Goiânia vai executar clássicos. Na primeira parte, o obra será a Pequena Suite, do compositor francês Claude Debussy (1862-1918). Já na segunda parte do concerto, serão executadas quatro obras do compositor russo Igor Stravinsky (1882-1971), uma das figuras mais importantes da música do século XX.

Assim, a apresentação remete também aos 50 anos da morte de Stravinsky. As obras do programa são: Oito Miniaturas Instrumentais; Suíte Nº 01 para Pequena Orquestra; Suíte Nº 02 para Pequena Orquestra e Suíte do Ballet Pulcinella. A regência do concerto será de Eliel Ferreira, que é o maestro assistente da OSGO.

Segundo a Secult, o concerto é uma ótima oportunidade de conferir o trabalho realizado pela orquestra, com regularidade e “ousadia em suas propostas artísticas e pedagógicas”. Durante a pandemia, por exemplo, seguiu se apresentando e alcançando o público com transmissões pela internet. Também ganharam destaque no período os grupos artísticos da orquestra, como o Coro Juvenil de Goiânia, a Orquestra Jovem Joaquim Jayme e a Banda Juvenil de Goiânia.