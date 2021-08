Temperatura deve voltar a cair e mínima pode chegar a 8ºC em Goiás

Coloca casaco, tira casaco! Novamente, a temperatura deve voltar a cair em Goiás nos próximos dias e os termômetros poderão marcar mínima de 8ºC em algumas cidades. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Com a nova frente fria, a menor temperatura deve ser registrada na região sudoeste do estado. Na região centro-sul, que inclui a capital, a temperatura mais baixa deve ser de 12ºC, mas com sensação térmica de 10ºC, ou seja, uma variação de 2ºC. Isso por causa também de uma massa de origem polar, que pode fazer a sensação térmica ser mais baixa do que as temperaturas registradas oficialmente.

Segundo a chefe do Inmet no estado, Elizabeth Alves, a redução na temperatura já poderá ser sentida a partir da próxima quarta-feira (11/8). Durante esse período, não há possibilidade de chuva, mas deverá ter mais nebulosidade, com céu mais fechado. Já a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 70%.

Nesta terça-feira (10), algumas cidades já registraram temperaturas mais amenas no começo da manhã, como em Anápolis, onde a mínima chegou a 13ºC; a máxima registrada deve ser de 27ºC ao longo do dia. Em outras cidades como Rio Verde, Luziânia e Jataí, a mínima no começo da manhã ficou entre 14ºC e 15ºC; a máxima pode chegar a 30ºC.

Baixa temperatura em Goiás

Até o momento, três ondas de frio foram registradas em Goiás este ano, todas no mês de julho. Durante os outros períodos de baixa temperatura, em Jataí, no sudoeste do estado, os termômetros chegaram a 0ºC, atingindo a menor temperatura dos últimos 33 anos.

Esta deve ser a 4ª onda de frio registrada em Goiás neste ano de 2021. A terceira massa polar foi registrada entre os dias 28 de julho e 1º de agosto, causando “frio intenso” nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no sul da Região Norte.