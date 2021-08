Aparecida pode exigir cartão de vacina para acessar shoppings e bares

Pensando em ações para incentivar a vacinação na cidade de Aparecida de Goiânia, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 deve avaliar, em sua próxima reunião, a exigência de apresentação do cartão de vacina quem quiser entrar em shoppings ou frequentar os bares da cidade. Assim, a medida valeria para pessoas que estão na faixa etária que já podem se vacinar. A partir desta quinta-feira (12/8), quem tem 24 anos ou mais poderá se imunizar no município.

Caso a medida seja aprovada, o aplicativo do governo federal, Conecte SUS, também funcionará como uma cartão de vacina digital. Assim, não seria necessário que pessoas já imunizadas circulassem sempre com o comprovante de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS), até sexta-feira (6/8), a cidade já aplicou 342,6 mil doses da vacina contra a Covid-19. Desde janeiro, 249,5 mil pessoas receberam a 1ª dose no município. Ademais, 77,3 mil foram vacinadas com a 2ª dose. Ademais, outras 15,7 mil pessoas foram imunizadas com uma vacina de dose única.

Vacinação contra a Covid-19 em Aparecida

A vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia foi ampliada, nesta quinta-feira, para pessoas a partir de 24 anos. Dessa maneira, o atendimento na cidade acontece em oito postos de imunização. Os interessados devem apresentar documento de identidade, Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço.

Os drives-thru da Cidade Administrativa e do Centro de Especialidades funcionam das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento. Além disso, há cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e a Central de Imunização, que funcionam das 8h às 17h. Nestes locais é preciso agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”.

Confira AQUI todos os locais de vacinação em Aparecida de Goiânia.