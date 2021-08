Ator Tarcísio Meira morre aos 85 anos, vítima da covid-19

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (12/8), vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 6 de agosto.

Glória Menezes, esposa do ator, também foi infectada com o vírus e também segue internada no mesmo hospital. O quadro dela, no entanto, é mais leve.

Casados desde 1962, Tarcísio e Glória receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março, em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde se isolaram durante a pandemia da doença. Após a internação, famosos e amigos, como Glória Pires, Beth Goulart, Aguinaldo Silva, desejaram uma boa recuperação aos atores.

Trajetória do ator Tarcísio Meira

Considerado um dos maiores atores da dramaturgia, Tarcísio nasceu em outubro de 1935, em São Paulo. Ele começou a carreira artística no final dos anos 1950 no teatro, em peças como Chá e Simpatia e Quando As Paredes Falam, ambas em 1957. Tarcísio Magalhães Sobrinho adotou o sobrenome da sua mãe, Meira, para a carreira artística.

Tarcísio estreou na TV Tupi em 1959 no teleteatro Noites Brancas. Dois anos depois, contracenou primeira vez com Glória Menezes em Uma Pires Camargo, em 1961, de Geraldo Vietri. Os dois se casaram no ano seguinte. Único filho do casal, Tarcísio Filho nasceu em 1964. Tárcisio também é padrasto de João Paulo e Maria Amélia, filhos que sua esposa teve no primeiro casamento.

Entre novelas, séries e teleteatros, Tarcísio carimbou seu nome em mais de 60 trabalhos. Entre os títulos mais marcantes estão Saramandaia (1976), Roque Santeiro (1985), Araponga (1990), Fera Ferida (1993), O Rei do Gado (1996), Hilda Furacão (1998), O Beijo do Vampiro (2002), A Favorita (2008), e Velho Chico (2016). Seu último trabalho na TV foi a novela global Orgulho e Paixão (2018), na pele de um industrial inglês.