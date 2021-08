Dona de bar é presa após agredir garota de programa com garrafadas, em Goiás

A dona de um bar foi presa suspeita de agredir uma garota de programa com garrafadas, em São João D’ aliança, município localizado na região da Chapada dos Veadeiros. O caso aconteceu nesta quarta-feira (11/8).

De acordo com a Polícia Civil, a mulher possui um estabelecimento que era usado para programas sexuais, por cerca de dez garotas. As mulheres que utilizavam o local tinham que pagar uma porcentagem para a dona do bar.

Entretanto, uma discussão fez com que a mulher desferisse golpes de garrafa de vidro contra uma das garotas de programa. De acordo com a delegada Bárbara Buttini, que investiga o caso, a mulher era uma espécie de ‘cafetina’.

Dona de bar teria agredido garota de programa com garrafadas após discussão

Conforme apontam as apurações, a suspeita tirava proveito da prostituição alheia, cobrando cerca de 50% dos programas realizados pelas garotas. Além disso, a suspeita coagia as garotas para que realizassem o programa a baixo custo. O valor cobrado dos clientes era R$ 100,00 e ela repassava somente R$ 50,00 para as garotas que trabalhavam no local.

Na quarta-feira (11), a dona do bar e uma das garotas discutiram após a mulher se recusar a dar o valor que havia sido repassado pelo cliente. Diante disso, a suspeita agrediu a vítima com duas garrafas de vidro. Ela teve cortes no rosto e recebeu 18 pontos.

De acordo com a delegada, mesmo após as lesões, a mulher não permitiu que a vítima saísse do local. Entretanto, ela conseguiu fugir no momento que a suspeita colocava fogo em suas roupas.

A vítima e testemunhas relataram que a suspeita, reiteradamente, ameaça e agredia as garotas. Há denúncias de que a suspeita também praticava o crime de rufianismo com menores de idade.

Diante dos fatos, foi efetuada a prisão em flagrante da suspeita pelos crimes de lesão gravíssima, por deformidade permanente, e rufianismo qualificado pela violência, crime que consiste em tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros.