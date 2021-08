Goiânia faz repescagem da vacinação contra a Covid-19

No próximo sábado (14/8), a prefeitura de Goiânia irá realizar uma repescagem da vacinação contra a Covid-19. Assim, pessoas acima de 40 anos e gestantes de todas as idades poderão ser imunizar sem necessidade de realizar agendamento. No total, serão 32 unidades de Saúde em diversos bairros da capital fazendo atendimentos. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital goiana, Rogério Cruz, na manhã desta quinta-feira (12/8).

A repescagem da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia será realizada na modalidade para pedestres, das 8h às 16h. Segundo o prefeito, serão 13,5 mil doses disponíveis para aplicação.

Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o prefeito afirmou que o objetivo da ação é ampliar a cobertura vacinal do município. Além disso, de dar oportunidade para as pessoas que ainda não foram imunizadas com a primeira dose da vacina contra a doença. “Serão 350 servidores distribuídos em 32 unidades de saúde”, disse.

Clique AQUI e confira os postos de imunização que estarão operando na repescagem da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia.

Testagem no fim de semana

Além da vacinação em 32 postos, Goiânia terá, na sexta-feira (13/8) e no sábado, mais duas rodadas da testagem rápida de antígeno contra a Covid-19. Assim, serão cerca de 6,5 mil testes em diferentes regiões da capital, feitos por agendamento e também em um drive-thru. Podem ser testadas pessoas com mais de cinco anos de idade, sem sintomas.

O agendamento para os testes do fim de semana serão disponibilizados à população na quinta-feira (12/8), no site da prefeitura de Goiânia.