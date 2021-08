Homem é preso suspeito de espancar e furtar a própria mãe, em Iaciara

Na quarta-feira (11/8), um homem, de 46 anos, foi preso suspeito de espancar e furtar a própria mãe, de 77 anos, em Iaciara, na região nordeste de Goiás. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Iaciara.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o caso passou a ser investigado depois de uma denúncia feita pela idosa. Segundo ela, após se recusar a transferir a casa para o nome do filho, ele agrediu ela com socos e, além disso, furtou os pertences dela, como documento do carro, documento da casa, aparelho de som e vasilhas.

O suspeito foi preso pela prática de violência doméstica e furto e encaminhado ao presídio municipal da cidade de Posse, onde está à disposição das autoridades competentes.

Além da prisão do suspeito de espancar e furtar a própria mãe, outro foi preso suspeito de matar mãe a marteladas e facadas, em Águas Lindas

Um homem de 22 anos foi preso suspeito de feminicídio e tentativa de feminicídio contra duas pessoas da própria família. Ele é investigado por matar a própria mãe com marteladas e facadas, além de tentar matar a irmã asfixiada, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal.

A prisão foi efetuada no 15 de maio deste ano pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), momento que o autor alegou que matou a mãe, de 48 anos, pois “ouviu uma voz” mandando ele cometer o crime. Ele ainda disse que a intenção era atear fogo no corpo da mãe e enterrá-la.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito surpreendeu a mãe com golpes de martelo, faca e garfo na região do crânio e do pescoço. Depois, com sua mãe já ao chão, “ele desferiu golpes contra a região torácica, usando de peso para fazer musculação, do tipo barra fixa para supino.’, informou a PC.

Neste momento, a irmã do autor, de 13 anos, acordou e escutou barulhos, quando foi verificar o que era, flagrou o irmão agredindo a mãe. Ela então tentou salvá-la, mas foi esganada e asfixiada pelo irmão. Ao conseguir se desvencilhar do autor, saiu na rua pedindo socorro, momento que foi acolhida por vizinhos, que acionaram a polícia.