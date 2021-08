Queda de energia provoca transtornos em bairros de Goiânia e Aparecida

Uma queda de energia registrada na manhã desta quinta-feira (12/8) provocou transtornos em vários bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Até o momento, a Enel não sabe o que teria causado a falta de energia.

Conforme informações, picos de energia começaram a ser registrados no início da manhã e, por volta de 10h, moradores registraram queda total no fornecimento de energia elétrica.

Os bairros mais atingidos foram os da região sul da capital. A falta de energia foi registrada por moradores do Setor Bueno, Parque Amazônia, Jardim Europa, Setor Oeste, Bela Vista, Parque Amazônia, Setor Universitário, Parque Lozandes e Jardim América.

Em nota, a Enel informou que 70% das cargas já foram normalizadas remotamente, pelo Centro de Operações. Entretanto, no Parque Amazônia, moradores ainda relataram quedas constantes até por volta de 12h20.

Queda de energia provoca transtornos no trânsito em bairros de Goiânia

Devido a queda brusca de energia, semáforos da capital também ficaram inoperantes e provocaram transtornos do trânsito de Goiânia, como nas Avenidas T-63, T-4 e outras nos setores onde foram registradas a falta de energia.

Veja um vídeo de câmeras exclusivas do Dia Online do viaduto Av. T-63 com Av. 85, Setor Bueno, onde semáforos também ficaram fora de operação:

Na última segunda-feira (9/8), uma outra queda de energia foi registrada por moradores do Jardim Europa, na capital, e durou por volta de duas horas. Entretanto, a Enel não informou o motivo da falta de eletricidade.

Já quanto ao caso desta quinta-feira (12/8), a “Enel Distribuição Goiás esclarece que está apurando as causas da ocorrência na Subestação Atlântico que impactou o fornecimento de energia em alguns bairros da capital. A empresa ressalta que equipes já estão em deslocamento para identificar o problema e realizar os procedimentos necessários para o restabelecimento do serviço. 70% das cargas já foram normalizadas remotamente, pelo Centro de Operações.”.