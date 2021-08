Taxa de iluminação pública terá aumento de até 30%, em Goiânia

Além da taxa do lixo que tem incomodado os moradores da capital, agora, a taxa de iluminação pública terá um aumento de até 30%, em Goiânia, podendo variar de R$ 4 até R$ 37, dependendo da região onde a residência está localizada.

O aumento da taxa de iluminação pública será de 30% para moradores de bairros com poucos habitantes e com famílias carentes. Já para os bairros com maiores números de moradores e com melhor infraestrutura, o aumento será até três vezes maior.

A taxa, que leva o nome de Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip), não tem um valor fixo e varia de acordo com o consumo de energia calculado nos pontos luminosos pela Enel. A intenção é que, por um prazo de 5 anos, quando os espaços públicos começarem a ser iluminados por lâmpadas de LED, seja cobrada a taxa mensal de iluminação pública com este aumento.

As pessoas que pagaram em 2021 entre R$ 2,76 e R$ 3,18, quando o serviço de substituição das lâmpadas começar, pagará a taxa com um valor em torno de R$ 4. Já para as pessoas que pagaram entre R$ 10,71 e R$ 13,90 neste ano, a estimativa é que a taxa passe a ser R$ 37.

Taxa de iluminação pública pode ficar 3 vezes mais cara e taxa do lixo preocupa moradores de Goiânia

Outra taxa que poderá ser cobrada na capital é a taxa de lixo, que pode ser de R$ 300 por ano ou R$ 25 por mês, e poderá ser cobrada junto com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), já no próximo ano.

Os moradores de Goiânia não estão satisfeitos com a cobrança da taxa. Para Letícia Guimarães, moradora da capital há 25 anos, a cobrança da taxa é um absurdo, já que muitas vezes a coleta de lixo não é feita em alguns bairros da cidade.

“Como eles querem cobrar um valor desse, sendo que as ruas de Goiânia nem são limpas 100%, a gente quase não vê as pessoas limpando na rua. Eles querem cobrar por algo que não é nem 50% bom”, afirma Letícia.