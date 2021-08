Goiânia realiza repescagem de vacinação contra Covid-19 neste sábado (14)

Neste sábado (14/8), Goiânia realiza uma repescagem de vacinação contra a Covid-19 de pessoas com idade acima de 40 anos que não conseguiram ir na data estipulada para a idade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as grávidas com idade acima de 18 anos também poderão procurar um dos 32 pontos de vacinação disponibilizados para receber o imunizante.

Além disso, haverá atendimento por agendamento às pessoas com idade acima de 28 anos que realizaram agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo site da prefeitura.

Para a repescagem estarão abertos Centros de Saúde (CSs), Centros de Saúde de Família (CSFs), Centros Integrados de Atenção Médico Sanitária (Ciams) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital goiana, que vão funcionar das 8h às 16h.

Quem estiver com aprazamento de segunda dose das vacinas Astrazeneca, Coronavac e Pfizer previsto para até o dia 14 de agosto terá dois pontos à disposição para colocar o seu esquema vacinal em dia. O lançamento da ação será às 8h no Ciams Dr. Domingos Viggiano, localizado no Jardim América.

Confira os locais para repescagem de vacinação contra Covid-19 neste sábado (14), em Goiânia

CS Parque Amazônia

CS Vila Redenção

CS Água Branca

CS Cidade Jardim

CS Marinho Lemos

CSF Parque Eldorado Oeste

CSF Vila Regina

CSF Buena Vista

CSF Boa Vista

CSF Criméia Oeste

CSF Goiânia Viva

CSF Vila Rica

CSF Antônio Carlos Pires

CSF Andréia Cristina

CSF Condomínio das Esmeraldas

CSF Vale dos Sonhos

CSF Itatiaia

CSF Parque Santa Rita

CSF Residencial Itaipu

CSF São Judas Tadeu

CSF Cachoeira Dourada

CSF Dom Fernando

CSF Recanto das Minas Gerais

CSF Real Conquista

CSF Parque Atheneu

CSF Vila Mutirão

CSF Novo Planalto

CSF Madre Germana

Ciams Dr. Domingos Viggiano (antiga UPA Jd. América)

Ciams Novo Horizonte

UPA Jardim Novo Mundo

Igreja de Cristo em Células

Locais para 2ª dose da AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer