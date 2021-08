Homem é preso em Goiânia suspeito de aplicar golpes de falsa venda de Iphones

Um homem de 18 anos foi preso em Goiânia, nesta quinta-feira (12/8), suspeito de aplicar golpes de falsa venda de Iphones em diversas cidades brasileiras, configurando o crime de estelionato mediante fraude eletrônica.

A Operação ‘Golpe da Maçã’ foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC), em ação integrada com a Polícia Civil do Amazonas.

Investigação do suspeito de aplicar golpes de falsa venda de Iphones

De acordo com as investigações, nos últimos quatro meses o jovem aplicou golpes contra vítimas de diversas cidades brasileiras, sobretudo em Manaus, no Amazonas, causando-lhes um prejuízo de aproximadamente R$ 6 mil.

Para aplicar os golpes, os criminosos criavam contas nas redes sociais, algumas com dezenas de milhares de seguidores, para anunciar aparelhos celulares da marca Iphone por preço com desconto, geralmente cerca de 30% a 40% abaixo do valor de mercado.

Induzidas pelo preço, as vítimas procuravam os criminosos para concretizar a compra, momento que eles indicavam uma conta para depósito. Em posse do dinheiro, os golpistas deixavam de ter qualquer contato com a vítima e não entregavam o produto.

Conforme apontam as apurações, os criminosos utilizavam o mesmo padrão para aplicar os golpes e ao menos sete pessoas foram vítimas no Estado do Amazonas, sendo que os beneficiários das quantias residem em Goiânia.

A Polícia Civil divulgou diversos prints de conversas do golpista com as vítimas, que eram enganadas para repassar valores para o suposto envio dos aparelhos.

Diante dos fatos, a prisão foi decretada pelo Poder Judiciário amazonense, após representação da autoridade policial. Posteriormente, os investigadores iniciaram as buscas pela identificação e localização do suspeito, que foi capturado no Jardim Curitiba, em Goiânia. O investigado responderá por estelionato, praticado por seis vezes, estando agora recolhido na unidade prisional.